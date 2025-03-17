Siyonizmin sesi Meta

Dünyanın gözü önünde Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, egemen güçlerin propaganda araçları tarafından ısrarla gizlendi. Facebook, Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta şirketi, 'antisemitizm' iddiasıyla mazlum Filistin halkının sesini kıstı. Arap Sosyal Medya Geliştirme Merkezi'nin, "Filistinlilerin Meta'nın Sansürüne İlişkin Tanıklıkları" isimli raporunda Meta'nın, 'antisemitizm' bahanesiyle nasıl bir sansür uyguladığı gözler önüne seriliyor.

İÇERİĞİNE BAKMAKSIZIN SANSÜR

Filistin Dijital Hak İhlalleri Gözlemevi tarafından belgelenen ihlallerin yüzde 69'unun Meta'ya ait Facebook ve Instagram'da gerçekleştiği bildirildi. Raporda Meta'nın, "Filistin topraklarındaki kullanıcılar" tarafından gönderilen içeriklerin yüzde 60'ını içeriğine bakmaksızın sansürlediği ortaya çıktı.