Sızdırılan Noel rehberini gören Papa’dan AB’ye sert çıkış: Nazi diktatörüsünüz

Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde tüm çalışanlara eşit davranılmasını istediğini belirterek, çalışanları için 'kapsayıcı iletişim' rehberi yayınladı. Kitapta var olan pek öneride Hıristiyan kaynaklı pek çok ismin 'uluslarası' olarak değiştirilmesi gerektiğine yönelik tavsiyeler vardı.

"SULANDIRILMIŞ LAİKLİK"

Sızdırılan rehberde, Hıristiyanlığı temsil eden 'Noel' kelimesi yerine 'yılbaşı' kelimesinin kullanılmasının tavsiye edilmesi üzerine Papa Francis, AB'yi merceğine aldı. Avrupa Eşitlikten Sorumlu Komisyon üyelerinin 'modaya uyup sulandırılmış laikliği' benimsediğini söyleyen Papa, AB'yi Nazi Diktatörlüğü'ne benzetti.