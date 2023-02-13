Sizi unutmayacağız

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından desteğe gelen yabancı arama kurtarma ekipleri ülkelerine dönmeye başladı. Asrın felaketinin ardından hemen harekete geçen ülkeler, "Türkiye her zaman yardımımıza geliyordu. Sıra bizde" sloganıyla deprem bölgelerine çok sayıda arama kurtarma ekibini sevk etti. Halihazırda 60'tan fazla ülkeden ekipler, deprem bölgelerindeki yardım çalışmalarını sürdürüyor. Dün itibarıyla ise birçok ülkenin ekipleri gözyaşları içinde ülkelerine döndü. Türkiye'den çiçeklerle uğurlanan ekipler kendi ülkelerinde de "Kahramansınız" manşetleriyle karşılandı.Hatay'da bir haftadan bu yana çalışan ve enkaz altından 12 kişi ile 1 köpeği canlı olarak çıkaran Hollanda Kentsel Arama Kurtarma Ekibi (USAR) çalışmalarını tamamladı. BBC'nin haberine göre ekip lideri Job Kramer, "12 kişi bizim için çok fazla, bir depremde hiç bu kadar çok insanı kurtarmamıştık" dedi.Çifte depremin ilk anından itibaren yardıma koşan ülkelerden biri de Yunanistan oldu. Yunanistan arama kurtarma ekibi dün Türkiye'den ayrıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinde görevli uzman itfaiyeciler, sağlık personeli, mühendis ve iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havaalanı'nda alkışlarla bakanlar tarafından karşılandı. CNN Yunanistan, Atina'ya dönen Yunan arama kurtarma ekiplerini "EMAK'ın Yunan kurtarıcıları kahraman olarak döndü" başlığı ile okurlarına sundu.İspanya'nınUluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), ülkesine dönüş öncesi son paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Hoşçakal Türkiye" ifadeleri kullanıldı. İspanyol ekibin dünkü paylaşımında ise "Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz" ifadeleri kullanılmıştı.Deprem bölgesine ilk ulaşan yabancı ekiplerden biri olan İspanyol sivil toplum kuruluşlarından (STK) üç ekip ülkelerine döndü. İstanbul-Madrid seferindeki Türk Hava Yolları pilotları ve uçuş ekibi brövelerini İspanyol kurtarma ekibine hediye etti. Madrid'de Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'ndan çıkışta alkışlarla karşılanan kurtarma ekipleri duygulu anlar yaşadı. Sınır Tanımayan İtfaiyeciler (Bomberos sin Fronteras) ekibinden Cinthia Morales, "Türk yetkililerle ve gönüllülerle çok iyi bir şekilde, koordineli çalıştık. Tüm Türk halkından sevgi gördük ve bize sevgi dolu duygularını hep hissettirdiler" dedi.GüneyKore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, hükümete "Elinizdeki tüm yardım malzemelerini Türkiye'ye gönderin" talimatı verdi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon, Türkiye'nin "kardeş bir ulus ve sağlam bir müttefik" olduğunu söyledi.Almanya'danfelaket bölgelerine ulaşan ekip, görevlerini tamamlayıp THY'nin tahliye uçağıyla dün Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldi. Ekipler, THY ve yer işletme şirketi TGS çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Alman ekibi, Frankfurt Havalimanı'nda Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuçer karşıladı./ SABAHDünyanın dört bir yanından Türkiye için başlatılan destek kampanyaları aralıksız sürüyor.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 3 bin çadır gönderdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz" dedi.Senegal, 30 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurdu.Kırgızistan 100 adet "yurt" adı verilen geleneksel Kırgız çadırlarından; 20 adet dayanıklı askeri çadır ve bir adet sahra hastanesi gönderiyor.Türkiye'nin yardımına koşan 18 Arap ülkesinin depremin yaralarını sarma çabası devam ediyor.Balkan ülkeleri, Türkiye'deki depremzedelere desteğini sürdürüyor.