Sızlanmayı bırak, işbirliği yap

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik şikayetlerine tepki gösterdi. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru haklarından kaynaklanan araştırma ve inceleme faaliyetlerini kimsenin iznine tabi olmadan yürütmektedir ve yürütmeye devam edecektir" diyen Üstel, Rum liderliğinin sürekli şikayet mektupları yazarak uluslararası platformlarda "sızlanmak" yerine, Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz'de uzattığı işbirliği elini tutması gerektiğini vurguladı. Üstel, Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanacağını ve Kıbrıs Türk halkının bundan faydalanacağını belirterek, "Asrın Projesi ile Ada'ya ulaştırılan sudan sonra doğal gaza da kavuşacak olan Kıbrıs Türk halkı için bu hat, yalnızca bir enerji projesi değil ana vatan Türkiye ile arasındaki kopmaz bağın en somut nişanelerinden biri olacaktır" görüşünü paylaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör