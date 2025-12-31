Skandal marş yine sahnede: Rum lider ‘Mağusa’ mesajına eşlik etti

Rum basınında çıkan haberlere göre, Rum polis ve askeri bandolarına yeni yıl ziyaretinde seslendirilen, Mağusa'ya "dönüş" ve "özlem" olarak bilinen "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren "Soil I Walked, Famagusta" marşını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in okuduğu görüldü.

GKRY'de kasım ayında Nikos Hristodulidis'in de katıldığı, yeni komandolar için düzenlenen törende de "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marş okunmuştu.

Stelios Mavrommatis askeri kampında düzenlenen, Hristodulidis ve papazların da katıldığı törende, "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" temalı "Soil I Walked On, Famagusta" marşının okunması dikkat çekmişti.