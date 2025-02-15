Skandal muamele

Filistinliler, özgür kalan esirleri büyük bir coşkuyla karşıladı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu Kan'ın aktardığı Filistinli mahkûmların serbest bırakılmadan önceki fotoğrafları ise İsrail Cezaevi Servisi'nin skandal hareketini ortaya çıkardı.

İsrail Cezaevi Servisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, serbest bırakılan yüzlerce Filistinli mahkûma, Davut yıldızı ve Arapça "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" cümlesinin yer aldığı tişörtler giydirildiği görüldü. Al Jazeera'ye konuşan İsrailli bir yetkili, Filistinli mahkûmların İsrail hapishanelerinde korkunç muamelelere maruz kaldığının paylaşılan fotoğraflar ile belgelendiğini belirtti.