Skandalın perde arkası aydınlanacak mı? Epstein belgeleri kamuoyuna açıklanıyor

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili uçuş kayıtları ve diğer kritik kayıtlar da dahil olmak üzere, önemli belgelerin bugün açıklanmasının planlandığını bildirdi.

Fox News'e konuşan Bondi, Epstein davasında 250'den fazla mağdur olduğunu belirterek "Kimliklerinin ve kişisel bilgilerinin korunduğundan emin olmalıyız." dedi.

Epstein ile ilgili bazı bilgilerin bugün açıklanmasını umduğunu dile getiren Bondi, açıklanacak bilgiler içerisinde birçok uçuş kaydı ve ismin olacağını aktardı.

Bondi, belgelerdeki detayları "rahatsız edici" olarak tanımlarken "Bu adamın bağlantılı olduğu diğer zanlıyla birlikte yaptığı şey, oldukça iğrenç." diye konuştu.

Yayınlanacak bilgiler arasında Epstein'ın konutlarından herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsünün dahil edilip edilmeyeceğini teyit etmeyen Bondi, "diğer zanlı" olarak tanımladığı kişinin ismini vermedi.