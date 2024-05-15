Slovakya Başbakanı Fico’ya silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, ağır yaralı olarak Roosvelt Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.Saldırgan ise olay yerinde yakalandı. Saldırganın 71 yaşında Slovakyalı şair ve aktivist Jurac Cintula olduğu açıklandı. Sorgusu sırasında hükümetin politikalarını beğenmediğini söyleyen Cintula'nın, cumhurbaşkanı seçimi sonrasında eylemi gerçekleştirme kararı aldığını söylediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.Saldırgan böyle yakalandı.