Slovakya: Türkiye ile işbirliği evresindeyiz

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için İsviçre'de bulunan Slovakya Başbakanı Eduard Heger, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk iş insanlarına seslenen Heger, 'Türkiye'den ülkemize yatırımlar gelmesinden büyük memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı. Slovakyalı şirketlerin de Türkiye'de yatırım yapması tavsiyesinde bulunan Heger, "Bence (iki ülke arasında) işbirliği yapılması gereken bir evredeyiz. Ayrıca ticareti artırmanın daima iyi ilişkiler kurmaya yardımcı olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.