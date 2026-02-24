Slovakya, Ukrayna’ya elektrik tedarikini durdurdu

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın Dostluk Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatına başlamaması üzerine acil durumlarda Ukrayna'ya sağladıkları elektrik enerjisi tedarikini durdurduklarını açıkladı. "Bugünden itibaren şu ilke geçerli: Eğer Ukrayna tarafı enerji şebekesinin istikrara kavuşturulması konusunda Slovakya'dan yardım talep ederse o yardımı alamayacaktır" diyen Başbakan Fico, söz konusu adımın Slovakya hükümetinin hiçbir uluslararası yükümlülük ve ilkeyi ihlal etmeksizin atmaya yetkili olduğu karşılıklılık esasına dayalı bir adım olduğunu söyledi. Fico, "Eğer Ukrayna tarafı stratejik hammadde tedarikinde Slovakya'nın çıkarlarına zarar vermeye devam ederse Slovakya hükümeti, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin bugüne kadarki yapıcı tutumunu yeniden değerlendirecektir" dedi.