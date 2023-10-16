Slovakya’da koalisyon hükümeti anlaşması imzalandı

Ülkedeki 150 üyeli mecliste sırasıyla 42, 27 ve 10 sandalyeye sahip SMER, HLAS ve SNS arasında varılan anlaşmaya göre, SMER kabinede başbakanı ve 6 bakanlığı belirleyecek parti olacak.

Anlaşmada, HLAS'ın parlamento başkanını ve 7 bakanı belirlemesi ve SNS'nin ise 3 bakanlığa sahip olması konusunda uzlaşıldı.

SMER'in dışişleri, adalet, savunma ve maliye, HLAS'ın içişleri, ekonomi ve eğitim, SNS'ın ise kültür ve çevre bakanlıklarının sahibi olacağı bilgisi verildi.