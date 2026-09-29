Slovakya’da okulda dehşet: Bıçaklı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı

Slovakya’da bir okulda bıçaklı saldırı gerçekleşti. Olay nedeniyle 61 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Slovakya’da okulda dehşet: Bıçaklı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
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Slovakya'nın kuzeybatısındaki Staskov kentinde bulunan bir okulda bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Acil sağlık ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, saldırıda 61 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Saldırıda bir kadın ile bir çocuk da yaralandı.

Slovakya Acil Tıbbi Yardım Operasyon Merkezi Sözcüsü Petra Klimesova, yaralanan 44 yaşındaki kadının göğsünden bıçak darbesi aldığını ve iki yaralının da hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Saldırının bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri okul çevresinde önlem alırken, saldırının nedenine ve saldırganın durumuna ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SLOVAKYA

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