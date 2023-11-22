Slovakya’da yeni hükümet meclisten güvenoyu aldı

Ülkede 30 Eylül'de yapılan seçimleri 1. sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Partisi (SMER) Genel Başkanı Fico, 11 Ekim'de Ses Partisi (HLAS) ve Slovak Ulusal Partisi (SNS) ile kurduğu koalisyon hükümetinin kabinesine yönelik mecliste güven oylaması yapıldı.

Başbakan'ın kabinesi 78 milletvekilinin evet oylarıyla güvenoyu aldı.

150 sandalyelik mecliste 68 milletvekili ise ret oyu kullandı.

Bu sonuçlar doğrultusunda Fico'nun kurduğu hükümet ülkeyi 4 yıl yönetecek.

Slovakya'da 30 Eylül'de milletvekili seçimleri yapılmış, yarışı SMER partisi önde tamamlamıştı. Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'nın hükümet kurması için görevlendirdiği SMER Genel Başkanı Fico, 11 Ekim'de üçlü koalisyon hükümeti kurmuştu.