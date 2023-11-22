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Giriş Tarihi: 22.11.2023 00:21

Slovakya’da yeni hükümet meclisten güvenoyu aldı

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun kurduğu üçlü koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu meclisten güvenoyu almayı başardı

AA
Slovakya’da yeni hükümet meclisten güvenoyu aldı

Ülkede 30 Eylül'de yapılan seçimleri 1. sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Partisi (SMER) Genel Başkanı Fico, 11 Ekim'de Ses Partisi (HLAS) ve Slovak Ulusal Partisi (SNS) ile kurduğu koalisyon hükümetinin kabinesine yönelik mecliste güven oylaması yapıldı.

Başbakan'ın kabinesi 78 milletvekilinin evet oylarıyla güvenoyu aldı.

150 sandalyelik mecliste 68 milletvekili ise ret oyu kullandı.

Bu sonuçlar doğrultusunda Fico'nun kurduğu hükümet ülkeyi 4 yıl yönetecek.

Slovakya'da 30 Eylül'de milletvekili seçimleri yapılmış, yarışı SMER partisi önde tamamlamıştı. Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'nın hükümet kurması için görevlendirdiği SMER Genel Başkanı Fico, 11 Ekim'de üçlü koalisyon hükümeti kurmuştu.

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Slovakya’da yeni hükümet meclisten güvenoyu aldı
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