Slovakya’dan Ukrayna’ya ret: NATO üyeliğini onaylamıyoruz!

BATIYI SUÇLADI

Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu söyleyen Fico, Batı'yı çatışmayı körüklemekle suçladı ve savaşın kavga yerine diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu tutumunu ABD'den ve Ukrayna'dan gizlemediğini kaydeden Fico, görüşlerini bugün bir araya geleceği Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'e de söyleyeceğini belirtti.