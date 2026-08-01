Slovenya Cumhurbaşkanı Musar trafik kazası geçirdi

Slovenya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Pirc Musar'ın Hırvatistan'da katıldığı bir etkinlik sonrası dönüş yolunda trafik kazası geçirdiği ifade edildi.

Pirc Musar'ın tedbir amaçlı dün geceyi hastanede geçirdiği belirtilen açıklamada, hafif yaralanan Pirc Musar'ın bugün evinde dinlendiği aktarıldı.

Açıklamada, iki polis aracının karıştığı kazada biri ağır olmak üzere 2 yaralı olduğu, yaralıların hastanede tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör