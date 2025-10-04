Slovenya ve Hırvatistan’dan barışa destek: ‘Hamas’ın yanıtını memnuniyetle karşılıyoruz’

Gazze'deki insani felaketin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Fajon, "Bu fırsat herkes tarafından değerlendirilmeli. Umarım tünelin ucundaki ışığı görebiliriz. Slovenya, iki devletli çözüm için katkı sunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

HIRVATİSTAN: "GAZZE'DE BARIŞ MÜMKÜN"

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın ateşkes planına destek verdiklerini belirtti.

Plenkovic, Hamas'ın verdiği yanıtın olumlu olduğunu söyleyerek, "Gazze'de barış nihayet mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.