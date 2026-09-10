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Slovenya'da halk İsrail'e karşı birlik oldu: Büyükelçilik açılmasını protesto ettiler!

Slovenya'da halk İsrail'e karşı birlik oldu: Büyükelçilik açılmasını protesto ettiler!

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da binlerce kişi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın ziyaretiyle birlikte ülkede İsrail Büyükelçiliği açılmasını protesto etti. Slovenya’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, iki hafta önce hükümete açık çağrı yaparak Slovenya’da İsrail Büyükelçiliği açılmasına karşı çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 00:29

Slovenya'da binlerce kişi İsrail'in ülkelerinde büyükelçilik açmasını protesto etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Sloven mevkidaşı Tone Kajzer ile başkent Ljubljana'da bir araya gelmesi ve İsrail'in büyükelçiliğini açmasının ardından binlerce kişi "Soykırımcı büyükelçiliğe hayır" sloganıyla sokaklara döküldü.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteride protestocular, hem İsrail'i hem de Slovenya'nın yeni hükümetinin İsrail politikasını sert bir şekilde eleştirdi. Sloven basınındaki haberlere göre protestoya, eski Cumhurbaşkanı Milan Kucan ve eski Adalet Bakanı Andreja Katic gibi siyasetin önde gelen isimleri de katıldı.



Slovenya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, iki hafta önce hükümete açık çağrı yaparak Slovenya'da İsrail Büyükelçiliği açılmasına karşı çıkmıştı.