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Giriş Tarihi: 1.6.2022 23:55

Slovenya'da yeni hükümet kuruldu

AA
Slovenya’da yeni hükümet kuruldu

Slovenya parlamentosu bugünkü oturumda, ülkenin yeni hükümetindeki bakanları ve başbakanı belirledi. Çoğunluğun oyuyla merkez soldan Robert Golob, ülkenin yeni başbakanı seçildi

Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan "merkez sol hükümeti" onayladı.

Uzun saatler süren oturumda, 28 vekilin aleyhte, 53 vekilin ise lehinde oy kullandığı 18 bakandan oluşan hükümet resmen belirlendi.

SLOVENYA'DA 24 NİSAN SEÇİMLERİ

Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Robert Golob, üç dönem başbakan olan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.

Özgürlük Hareketi ile bu yıl siyasete atılan 55 yaşındaki elektrik mühendisi Golob, amacının merkez liberal ve soldan oluşan istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu belirtmişti.

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Slovenya'da yeni hükümet kuruldu
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