Slovenya’dan Netanyahu’ya seyahat yasağı

Slovenya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı.

Slovenya hükümetinin 29 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, Bosna-Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Slovenya'ya girişini engelleme kararı tartışılmış ancak görüşme karar ile sonuçlanmamıştı.

Bugün yapılan toplantı ile hükümet, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı.