SMO yeni hedefini açıkladı! Suriye’de teyakkuz durumuna geçildi

SMO KOMUTANI: OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK

Münbiç'in terör örgütünden arındırılmasına yönelik operasyona katılan Suriye Milli Ordusu askerlerini komuta eden isimlerden olan Seyf Abu Amşe, Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ve Münbiç'in artık güvenli bölgeler olduğunu söyledi.

Operasyonun başlamasının ardından teröristlerin büyük bölümünün kaçtığını kalanların ise çatışmada etkisiz hale getirildiğini söyleyen Seyf Abu Amşe, "Operasyonu başlattığımız zaman teröristler kaçmaya başladı. Kalan teröristler de çatışmada öldürüldü. Halkımız onları kurtardığımız için çok mutlu oldu ve bizleri sevinçle karşıladılar. Çünkü teröristler burada çok fazla işkence yapıyor ve baskı uyguluyordu. Buradaki sivillerin çocuklarını zorunlu olarak 6 ay askere alıyorlardı ve cepheye gönderiyorlardı. Biz buraya girince halk çok mutlu oldu. Çünkü çok sıkıntılar yaşamışlardı ve şimdi hem Esad gitti hem PKK/YPG gitti ve artık siviller çok mutlu" dedi.