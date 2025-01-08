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Giriş Tarihi: 9.1.2025

SMO’dan Barış Pınarı Harekâtı bölgesine ağır silah sevkiyatı

SMO’dan Barış Pınarı Harekâtı bölgesine ağır silah sevkiyatı
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk etti. Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynelarap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar gönderdi. SMO tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi. Tel Abyad ve Resulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.
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SMO’dan Barış Pınarı Harekâtı bölgesine ağır silah sevkiyatı
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