Sniper katliamı

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı. Katil İsrail ordusu yeni bir savaş suçu daha işledi. İşgalci güçler, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni günlerdir kuşatma altında tutuyor. Al Jazeera'nin haberine göre İsrailli keskin nişancılar (sniper), Nasır Hastanesi'nin dışında hareket eden her şeye ateş ediyor. Keskin nişancıların son saldırılarında da en az 21 Filistinliyi öldürdüğü belirlendi. Nasır Hastanesi'nde 400'e yakın sağlık çalışanı, yüzlerce yaralı ve 10 binden fazla sivil sıkışmış durumda. Hastanede kuşatma altında olanların ölenleri de bahçeye gömmeye başladığı görüldü.İsrail ordusunun yardımların girişini engelleyerek açlığa mahkûm ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insanların yemek zorunda kaldığı hayvan yemleri bile tükendi.BM'nin açıklamasına göre Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde yüzlerce kişi açlığa karşı çimen yemek zorunda kalıyor.İsrailliler ise kıtlığa sürüklenen Gazze'ye yardım girişini engellemek için gösterilerini sürdürüyor.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ordusunun, Gazze'deki sivil altyapı ve yerleşim yerlerini "tampon bölge" kurmak için tahrip etmesinin savaş suçu anlamına gelebileceğini bildirdi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Yarım milyondan fazla ilk ve ortaokul düzeyindeki kız ve erkek çocuk eğitim alamıyor" dedi.Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşadığı açıklandı.İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk eden Filistinliler, kısmen çekilmenin gerçekleştiği bölgelerdeki evlerini kontrol amaçlı geldiklerinde İsrail saldırılarına maruz kalıyor. İsrail, evlerini görmek isteyenleri hava saldırılarıyla öldürüyor.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılarının "çok abartılı" olduğunu belirterek, "Açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı" dedi. ABD yönetimi ayrıca İsrail'in Refah'a yönelik olası saldırısının "felaket" olacağını açıkladı. Biden'ın açıklamaları 7 Ekim'den beri İsrail'e yönelik en sert tepkisi oldu.