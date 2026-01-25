Soğuk çağ alarmı

ABD'nin büyük bir kesiminin ileriki günlerde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altında kalacağı bildirildi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yarısından fazlasının ileriki günlerde yoğun kar yağışıyla birlikte "dondurucu soğukların" etkisi altına gireceği belirtildi.

-45 DERECEYİ GÖRECEKLER

ABD medyasına açıklama yapan bazı hava tahmin uzmanları da, pazar gününe kadar en az 172 milyon kişinin söz konusu olumsuz hava şartlarına maruz kalabileceğini kaydetti. ABD hava tahmin uzmanları, hafta sonu ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının -45 dereceye kadar düşebileceği öngörüsünü paylaştı.

İTALYA'YI FIRTINA VURDU

Akdeniz'de hafta başında etkili olan ve İtalya'nın güney kıyılarını vuran "Harry" fırtınası, en az 740 milyon euroluk hasara yol açtı. Altyapı ve yollarda büyük hasarların oluştuğu kaydedildi. Bin aile elektriksiz kaldı.

AFRİKA'DA SEL KRİZİ

Mozambik'te Ekim 2025'te başlayan yağmur mevsimiyle birlikte etkisini artıran seller ağır bir insani krize yol açarken, ülkenin güneyinde yüzlerce aile kurtarılmayı bekliyor.