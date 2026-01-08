Soğuk Savaş dönemindeki savunma anlaşması ABD’ye Grönland’da geniş askeri yetki sağlıyor

ABD ile Danimarka arasında Soğuk Savaş döneminde imzalanan anlaşmanın, Trump yönetimine Grönland'da geniş askeri hareket alanı sağladığı belirtildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD ile Danimarka arasında 1951'de imzalanan "Grönland'ın Savunulmasına İlişkin Anlaşma", Washington yönetimine ada genelinde askeri üsler kurma, personel konuşlandırma ve hava-deniz trafiğini kontrol etme yetkisi tanıyor.

Anlaşma kapsamında ABD'nin, Grönland'da askeri tesisler inşa etme, işletme ve bakımını yapma konusunda da geniş yetki alanına sahip olduğu belirtiliyor.

Bu anlaşmanın 2004'te güncellenerek Grönland'ın yarı özerk yönetimine de söz hakkı tanıdığı ve düzenlemenin ABD'nin askeri faaliyetlerinde "önemli değişiklikler" öncesinde Danimarka ve Grönland'la istişareyi öngördüğü ifade ediliyor.

Kopenhag merkezli Danimarka Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünden araştırmacı Mikkel Runge Olesen, "ABD, Grönland'da o kadar serbest hareket edebilir ki neredeyse istediği her şeyi yapabilir." görüşünü paylaştı.

ABD'nin Grönland'da istediği her şeyi elde edemeyeceğini düşünmenin kendisi için zor olduğunu belirten Olesen, "eğer nazikçe isterse" bunun mümkün olabileceğini savundu.

Olesen, ancak Danimarka'nın adayı satma yetkisine sahip olmadığını ve Grönland'ın bu şekilde satılamayacağını ifade etti.

Danimarkalı savunma analisti Peter Ernstved Rasmussen ise pratikte ABD'nin makul taleplerde bulunması durumunda her zaman "evet cevabı alacağını" savundu.

Bunun "bir nezaket formülü" olduğunu belirten Rasmussen, ABD'nin sormadan harekete geçmek istemesi halinde Danimarka'ya bir üs, havaalanı ya da liman inşa ettiğini yalnızca bildirmekle yetinebileceği görüşünü paylaştı.

"Güvenlik durumundan bu kadar endişe ediliyorsa savunma anlaşmasının mekanizmaları neden kullanılmıyor?" diye soran Danimarka Parlamentosunun eski üst düzey yetkililerinden Jens Adser Sorensen de "Çerçeve hazır, yürürlükte." ifadesini kullandı.