Sokaklardan tamamen kaldırıldı: O ülkede artık scooter yok!

Fransa'nın başkenti Paris'te Nisan ayında yapılan referandum sonucu yasaklanan scooterların sonuncusu da Paris sokaklarından kaldırıldı.

HALKIN YÜZDE 89'U "HAYIR" DEDİ

Paris Belediyesi'nin scooter firmalarının Eylül ayının başına kadar zaman tanımasının ardından kentte bulunan 15 bin kadar scooterdan sonuncusu da sokaklardan kaldırıldı. Uzun süre tartışmaların hedefinde olan scooterların kaldırılmasıyla Paris, scooterların yasaklandığı ilk Avrupa başkenti oldu.