Sokakta cinayet İrlanda’yı karıştırdı
KUZEY İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Göçmen karşıtı eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Göçmen karşıtları, Ballyclare kasabasındaki bir Türk berberine de saldırarak işyerinin camlarını ve kapısını kırdı.