Sokaktaki sivilleri drone ile öldürüyorlar

Dünyanın gözü önünde Gazze'deki bir avuç Müslüman'ı yok etmeye çalışan siyonist İsrail yönetimi, zalimlikte sınır tanımıyor. Siyonist paradigmanın sapkın öğretilerini temel alan vahşiler ordusu, masumları katletmekten bir an bile çekinmiyor. Güvenli bölge dedikleri lokasyonları da ateş altına alan İsrail, kundaktaki bebekleri acımasızca katlediyor. Son olarak Refah kentini ölüm ablukasına alan İsrail, sistematik bir soykırım uyguluyor. SABAH, Refah Belediye Başkanı Ahmed es- Sufi'den bilgi aldı. Başkan Sufi, "Sokakların üzerinde drone'lar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor. Tıbbi malzeme, yemek ve su eksikliği problemleri yaşıyoruz. Şehirdeki hastanelerimiz kapatıldı. Burada durum çok kötü, insanlarımız bütün dünyanın gözleri önünde öldürülüyor" dedi.Refah Belediye Başkanı Ahmed es-SufiRefah'ın İsrail ordusu tarafından ablukaya alındığını kaydeden Başkan Sufi, "Refah bölgesinin karadan işgalinde 25 gün geçti. İsrail ordusu Philadelphia Koridoru'nun ortasına ulaştı ve şehirdeki bütün yüksek binaları bombaladı. Sokakların üzerinde drone'lar uçuyor ve o an sokakta bulunan kişilere ateş açıyor. Vatandaşlarımızın çoğu Refah'taki bu katliamdan kaçıyor. Refah'ın doğu bölgesinde hava saldırılarından ve tank bombalamalarından dolayı yok olan birçok ev var. Birçok ölü ve yaralı var" dedi.Sınır kapısının kapanmasıyla birlikte durumun oldukça zorlandığına işaret eden Sufi, "Refah sınırının da kapatılması sebebiyle vatandaşlarımız zor durumda. Tıbbi malzeme, yemek ve su eksikliği problemleri yaşıyoruz. Şehirdeki hastanelerimiz kapatıldı. Yaralı insanlarımızı götürebilecek tesislerimiz yok. Bu kişileri sadece Han Yunus bölgesinin doğusunda bulunan bir hastaneye götürebiliyoruz. Bu hastane Gazze şeridinin güneyinde çalışan tek hastane" dedi.Filistin hükümeti, 3 bin 500'den fazla çocuğun açlıktan hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Korkunç bir uluslararası sessizliğin ortasında, gıda kıtlığı, besin takviyesi eksikliği, aşılardan mahrum bırakılma ve üst üste 4. hafta yardım girişinin engellendiği bir durumda, İsrail işgalinin çocukları aç bırakma politikasının bir sonucu olarak 5 yaşın altındaki 3 bin 500 çocuk kademeli ölüm riskiyle karşı karşıya" denildi. Soykırımda 15 bin 438 çocuk öldürüldü, 17 binden fazla çocuk ebeveynlerinden bir ya da ikisini kaybetti.Dünyanın gözü önünde bir vahşetin sergilendiğini kaydeden Başkan Sufi, "Biz bu katliamın sona erdirilmesi ve Türk kardeşlerimizin Filistin halkına yardım etmesi çağrısında bulunuyoruz. En yakın zamanda ateşkes ilan edilmesini ve Refah sınır kapısının açılarak başta tıbbi yardımlar olmak üzere Gazze şeridinde yaşayan Filistinlilere yardımların ulaştırılmasını istiyoruz. Yaralıların tedavi görmesi için hastanelerin yeniden açılmasını istiyoruz. Burada durum çok kötü, insanlarımız bütün dünyanın gözleri önünde öldürülüyor" şeklinde konuştu.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda yer alan bir binayı hedef aldığı anlar AA kameralarına yansıdı. Görüntüde, binanın vurulmasının ardından bölgeden dumanların yükseldiği ve Filistinlilerin koşarak bölgeyi terk ettiği görüldü.Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, tüm ülkelere, 146 BM üyesi devletin yaptığı gibi "Filistin devletini tanımaları" yönünde çağrıda bulundu. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise İsrail ve müttefiklerinin Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirmek için Müslüman ülkelere baskı yaptığını savundu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkes çıkmazında. ABD Başkanı Biden'ın cuma günü açıkladığı ateşkes planı Gazze Kasabı Netanyahu'nun sonu olabilir. Dünya İsrail'in vereceği cevabı beklerken ABD basını, Netanyahu'nun ateşkes ile aşırı sağcılar arasında kaldığını yazdı. Koalisyon ortağı olan aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmesi halinde desteklerini çekeceklerini söylüyor.