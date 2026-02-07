Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan İsrail’e sert tepki: “Egemenliğimize müdahale kabul edilemez!”

İsrail'in aralık ayında Somaliland 'ı tanıma kararına değinen Mahmud, bu adımın Somali'nin toprak bütünlüğüne doğrudan saldırı anlamı taşıdığını ifade etti. Mahmud, söz konusu kararın aynı zamanda Afrika kıtasının birliğine yönelik ciddi bir meydan okuma olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail'in Somali'nin egemenliğine müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu tür girişimlerin yalnızca Somali'yi değil, bölgesel ve küresel istikrarı da tehdit ettiğini dile getirdi. Mahmud, uluslararası toplumun bu tür ihlallere karşı net tavır alması gerektiğini belirtti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud , İsrail 'in Somali'nin egemenliğine yönelik müdahalesinin kabul edilemez olduğunu ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil ettiğini söyledi.

"SINIRLAR GÜÇLE DEĞİŞTİRİLEMEZ"

Afrika'nın, sınırların güç kullanılarak değiştirilmesini reddettiğini belirten Mahmud, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu da dile getirdi.

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Mahmud, İsrail'in saldırılarının benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını, Filistin meselesinde adil ve kalıcı bir çözüm üretilmemesinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyleyerek, iki devletli çözüm temelinde adaletin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Uluslararası sistemin ciddi bir sınavdan geçtiğini aktaran Mahmud, güç kullanımının hukukun önüne geçmesinin dünyayı daha büyük krizlere sürükleyebileceği uyarısında bulunarak, uluslararası toplumun, hukuk ihlallerine karşı net ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Mahmud ayrıca Somali'nin terörle mücadelede kararlılıkla yoluna devam ettiğini, Kızıldeniz'in güvenliği ve istikrarının ise yalnızca bölge ülkeleri için değil, küresel ticaret ve güvenlik açısından da hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

İSRAİL, SOMALİLAND'I TANIMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.