Somalı Cumhurbaşkanı: Türkiye’den başka kimimiz var?
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesindeki maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Somali merkezli Dawan TV'ye konuşan Mahmud, "Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol arama çalışmaları Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıyor" dedi. Maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Mahmud, "Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim istiyor, destekliyor?" ifadeleriyle yanıt verdi.