Somali “gizli sınır dışı anlaşması” iddialarını reddetti

Somali Başbakanlık Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Somali'nin, vatandaşlarının geri gönderilmesi veya kalkınma yardımlarının tahsisi konusunda herhangi bir ortakla gizli ya da koşullu bir düzenlemesi bulunmamaktadır" denildi.

İKİLİ İŞBİRLİĞİ ŞEFFAF ZEMİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Somali-İsveç ilişkilerinin uzun süredir şeffaf, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka dayalı bir zeminde devam ettiği belirtilirken, ülkeye yönelik kalkınma yardımlarının Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve Somali devletinin şeffaf mekanizmalar üzerinden organize edildiği ifade edildi.

İsveç ile tüm temasların resmi diplomatik kanallar aracılığıyla yürütüldüğü ve hükümet tarafından denetlendiği belirtildi.

İsveç İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 itibarıyla ülkede yaklaşık 70 bin Somalili yaşıyor.