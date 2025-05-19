Somali ordusundan Eş Şebab’a ağır darbe: 70 militan etkisiz hale getirildi

Açıklamada, ülkenin güvenliğini tehdit eden ve bölgede yayılmaya çalışan terör örgütüne ağır darbe vurulduğu ve 70 teröristin etkisiz hale getirdiği vurgulandı.

"ÖRGÜTÜN İLERLEYİŞİ DURDURULDU"

Somali ordusunun operasyonlarına destek veren yerel halkın katkısının takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, ordunun ve halkın iş birliği sayesinde örgütün ilerleyişinin durdurulduğu kaydedildi.

Eş-Şebab'ın, Hirşabelle eyaletinde yer alan Hiran ile Orta Şabel bölgeleri arasındaki yerleşim yerlerine yoğun saldırılar gerçekleştirdiğine ve örgütün daha önce eyaletin stratejik kentlerinden biri olan Adan Yabal'ı ele geçirerek bölgede etkinliğini artırmaya çalıştığına dikkati çekildi.