Somali ordusundan Türkiye destekli hava operasyonu

Somali ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Somali'nin Aşağı Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen hava operasyonlarında en az 35 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların F-16 savaş uçakları kullanılarak gerçekleştirildiği, Eş-Şebab mensuplarının kullandığı mağaralar, silah depoları ve saklanma noktalarının hedef alındığı belirtildi. 20'den fazla örgüt üyesinin ağır yaralandığı ifade edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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