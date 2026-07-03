Somali ordusundan Türkiye destekli hava operasyonu
Somali ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak Somali'nin Aşağı Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen hava operasyonlarında en az 35 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Somali Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların F-16 savaş uçakları kullanılarak gerçekleştirildiği, Eş-Şebab mensuplarının kullandığı mağaralar, silah depoları ve saklanma noktalarının hedef alındığı belirtildi. 20'den fazla örgüt üyesinin ağır yaralandığı ifade edildi.