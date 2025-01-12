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Giriş Tarihi: 13.1.2025

Somali ve Etiyopya diplomatik ilişkilere yeniden başladı

Somali ve Etiyopya diplomatik ilişkilere yeniden başladı
Somali ile Etiyopya arasında 1991'den bu yana devam eden gerilim Türkiye'nin arabuluculuğu ile son buldu. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir araya getirilen iki ülkenin liderleri bu sefer de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da görüştü. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasında mutabık kaldı. Mahmud ile Ahmed, Ankara Süreci'nden sonra ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamada, iki ülkedeki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla ikili ilişkileri "yeniden kurma ve geliştirme" kararı alındığı belirtildi.
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Somali ve Etiyopya diplomatik ilişkilere yeniden başladı
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