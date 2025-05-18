Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali'de askeri üsse düzenlenen bombalı intihar saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı. Terör örgütü Eş-Şebab ise saldırıda 30 kişiyi öldürdüklerini, 50 kişiyi de yaraladıklarını iddia etti.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 18:52

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Damanyo askeri üssüne terör örgütü Eş-Şebab tarafından bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Askere kayıt olmak üzere üste bulunan gençlerin oluşturduğu kuyruğun hedef alındığı saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

ARAÇTAN İNMESİNİN ARDINDAN ÜSSE DOĞRU KOŞTU Yetkililer, intihar bombacısının üssün kapısındaki kuyruğa yaklaşarak, üzerindeki bombayı patlattığını açıkladı. Görgü tanıkları, saldırganın tuk-tuk ile üsse geldiğini ve araçtan inmesinin ardından üsse doğru koştuğunu ifade etti.