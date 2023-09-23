Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Somali’de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı
Giriş Tarihi: 23.9.2023 21:47

Somali’de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı

Somali’nin Beledweyne kentinde bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

İHA
Somali’de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı

Somali'nin Beledweyne kentinde bomba yüklü bir kamyon infilak etti. Yerleşim bölgesindeki kontrol noktasında patlayan bomba sonucu aralarında asker ve sivillerin bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle birçok binanın yıkıldığı bölgede, yaralılardan 20'sinin durumunun kritik olduğu ve tedavileri için hava yoluyla başkent Magadişu'daki hastanelere nakledildikleri belirtildi. Ölü sayısının artabileceği bildirildi.

Saldırı, Somali hükümeti tarafından kentteki terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab'a karşı yapılan operasyonların ardından gelse de, şu ana kadar hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Somali’de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA