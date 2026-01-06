Somali’de Eş-Şebab’a ağır darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Somali Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Somali Ulusal Ordusu Gedo bölgesine bağlı Baardheere ilçesinin yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde yer alan Ceel Cilan bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik planlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarının saklandığı noktalar tek tek hedef alınırken, bölgede halka tehdit oluşturan unsurlara ağır darbe indirildi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, operasyonda 5 Eş-Şebab militanının etkisiz hale getirildiği belirtilirken, sivillerin zarar görmemesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Somali ordusunun Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütünün barınma alanlarını hedef alan operasyonlara devam edeceği ifade edildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.