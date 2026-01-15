Somali’de Eş-Şebab’a ağır darbe: Ortak operasyonda 30’dan fazla terörist etkisiz hale getirildi

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu'ndan (AUSSOM) yapılan açıklamaya göre, Somali'nin güneyinde Uganda birlikleri ve Afrika Birliği güçlerinin katılımıyla Eş-Şebab terör örgütüne yönelik geniş çaplı ortak operasyon düzenlendi.

AŞAĞI ŞABEL'DE HEDEFLER VURULDU

Operasyon kapsamında Aşağı Şabel bölgesinde, Bulunagaad ileri operasyon üssü yakınlarında bulunan Eş-Şebab mevzileri hedef alındı. Düzenlenen saldırılarda 30'dan fazla teröristin öldürüldüğü, çok sayıda militanın da yaralandığı bildirildi.

AUSSOM, ortak güçlerin, Eş-Şebab'ın kabiliyetlerini zayıflatmaya ve ülkede kalıcı barış, istikrar ve güvenliği tesis etmeye yönelik operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.