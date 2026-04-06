Somali’de geniş çaplı terör operasyonu: 12 militan öldürüldü
Somali’de güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların katılımıyla terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 12 militan etkisiz hale getirildi.
Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, operasyonun, Bay eyaletine bağlı Baydhabo ile Daynunay şehirleri yakınlarındaki Gasarta bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyon kapsamında Eş-Şebab mensubu 12 militanın etkisiz hale getirildiği, ayrıca çok sayıda militanın yaralandığı ifade edildi.
Operasyonun, örgütün bölgedeki unsurlarını zayıflatmayı ve ülke genelinde güvenliği güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, güvenlik güçlerinin benzer operasyonları sürdüreceği kaydedildi.
Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların, terör tehdidini ortadan kaldırmak ve ülkede istikrarı sağlamak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.
SOMALİ'NİN TERÖR SORUNU
2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.
Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.