Somali’de İsrail’e sert tepki: “Ülkemizi böldürmeyiz”
İsrail’in Somaliland’i “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıma kararı, Somali’de tepkilere neden oldu. Somali vatandaşı Hatice Osman Dahir, Somaliland ile Somali’nin ayrı yapılar olmadığını belirterek, “Somali ve Somaliland aynı vücudun parçalarıdır. Ülkemizin bölünmesini istemiyoruz” sözleriyle karara tepki gösterdi.
Somalililer, söz konusu adımın Somali'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını ve bölge güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguladı.
"SOMALİ BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR"
Bir başka Somalili Nur Kumbow ise İsrail'in kararını kesin bir dille reddettiklerini belirterek, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıkları ortadayken, bizden bir kişi bile hayatta olduğu sürece bu durumu kabullenmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Mohamed Guled, İsrail'in aldığı kararın uluslararası hukuk açısından bir anlam taşımadığını savunarak, "Uluslararası alanda devlet olarak tanınmayan bir yapının, başka bir ülke tarafından tanınması geçerli değildir" değerlendirmesinde bulundu.
"SON DERECE VAHİM BİR GİRİŞİM"
Kararın Somali halkı için sürpriz olduğunu dile getiren Mohamed Salad ise, "Somali'nin bile devlet olarak tanımadığı bir bölgenin, ülkeyi bölmeye yönelik girişimleri son derece vahim bir girişimdir" dedi.
İSRAİL SOMALİLAND'İ TANIYAN İLK ÜLKE OLDU
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.
Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.
Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.
Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.