Somali’de İsrail’e sert tepki: “Ülkemizi böldürmeyiz”

Somalililer, söz konusu adımın Somali'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını ve bölge güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguladı.

"SOMALİ BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR"

Somali vatandaşı Hatice Osman Dahir, Somaliland ile Somali'nin ayrı yapılar olmadığını belirterek, "Somali ve Somaliland aynı vücudun parçalarıdır. Ülkemizin bölünmesini istemiyoruz" sözleriyle karara tepki gösterdi.

Bir başka Somalili Nur Kumbow ise İsrail'in kararını kesin bir dille reddettiklerini belirterek, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıkları ortadayken, bizden bir kişi bile hayatta olduğu sürece bu durumu kabullenmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Mohamed Guled, İsrail'in aldığı kararın uluslararası hukuk açısından bir anlam taşımadığını savunarak, "Uluslararası alanda devlet olarak tanınmayan bir yapının, başka bir ülke tarafından tanınması geçerli değildir" değerlendirmesinde bulundu.