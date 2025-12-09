Somali’de kritik terör operasyonu: 7 militan etkisiz hale getirildi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri uluslararası ortaklarının desteğiyle, Hiiraan'da bir köye sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 militan etkisiz hale getirildi ve içinde çok sayıda mühimmat ile cephane bulunan kamyon imha edildi.

Güvenlik kaynakları, operasyonun Eş-Şebab terör örgütünün bölgedeki hareketliliğini engellemek ve militanların Batı ile Doğu Hiiraan arasındaki geçiş koridorlarını kullanmasını önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.