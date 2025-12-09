Somali’de kritik terör operasyonu: 7 militan etkisiz hale getirildi
Somali güvenlik güçleri, Hiiraan bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 7 militan öldürüldü.
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri uluslararası ortaklarının desteğiyle, Hiiraan'da bir köye sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 militan etkisiz hale getirildi ve içinde çok sayıda mühimmat ile cephane bulunan kamyon imha edildi.
Güvenlik kaynakları, operasyonun Eş-Şebab terör örgütünün bölgedeki hareketliliğini engellemek ve militanların Batı ile Doğu Hiiraan arasındaki geçiş koridorlarını kullanmasını önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.
EŞ-ŞEBAB'IN TERÖR FAALİYETLERİ
Eş-Şebab, 2006'da Somali'de ortaya çıkan ve El-Kaide'ye bağlılık bildiren silahlı terör örgütü olarak biliniyor. Örgüt, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.
Somali ordusu, NISA ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.