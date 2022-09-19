Somali’de Osmanlı mimarisinin izleri! Her parça Türkiye’den getirildi

Temeli 2017'de atılan ve Somalili bir iş adamı tarafından yaptırılan cami, ibadete açıldığı Haziran 2022'den bu yana başkent Mogadişu'nun önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Mermerlerle döşenmiş geniş avlusu, 75 metrelik minareleri ve kubbeleriyle Osmanlı mimarisini andıran cami, şehrin en büyük yapılardan biri.

İdari binası ve misafirhanelerinin yanı sıra engelliler için özel alana sahip cami içerisinde eğitim için özel bir alan, restoran ve market gibi bölümler de var.

Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na yakın konumdaki camide tek seferde 5 bin 500 kişi ibadet edebiliyor.

Yaklaşık 12 milyon dolara mal olan yapı, maliyeti karşılayan iş adamı Şeyh Ahmed Jim'ale'nin babası Ali Jimale'nin adını taşıyor.



HER PARÇA TÜRKİYE'DEN GETİRİLDİ

Caminin inşaat mühendislerinden Mohamed İbrahim Hasan, caminin inşasına Ankara'yı ziyaret ettikleri sırada karar verdiklerini anlattı.

Melike Hatun Camisi'ni gördükten sonra Somali'de buna benzer bir cami inşa etme fikrinin doğduğunu anlatan Hasan, "Çok sayıda Türk işçi getirdik Türkiye'den ve bir kısmı hala bizimle. Bizim için şaşırtıcı olan şey bu kubbeleri sadece Türklerin yapabiliyor olması." dedi.

Hasan, caminin kaba inşasının dışında içindeki lambaların dahi Türkiye'den getirildiğini ve bu yüzden inşasının uzun sürdüğünü belirtti.

Somali'deki cami mimarilerinden farklı olduğu için uygulama aşamasında zorlandıklarını söyleyen Hasan, şu anda çok sayıda kişinin camiyi ziyaret ettiğini ve beğendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, camide geçen Kurban Bayramı'nda bayram namazı kılmıştı.