Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ağır darbe: 81 militan etkisiz hale getirildi
Somali'de güvenlik güçlerince ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü Eş-Şebab'a üye 81 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, son 2 günde düzenlenen operasyonda Jubaland'de 27 ve Hiraan'da 54 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Jubaland ve Hiraan bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
İKİ GÜNDE 81 MİLİTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonlar sırasında örgüt üyelerinin kullandığı sığınakların imha edildiği aktarılan açıklamada, militanların bölgedeki halka yönelik saldırı hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerinin bu planları engellediği kaydedildi.
Açıklamada, "Çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçirilmiştir." denildi.
2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.
Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.