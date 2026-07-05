Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a ağır darbe: Kritik isim operasyonla etkisiz hale getirildi

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı'ndan (NISA) yapılan yazılı açıklamada, Orta Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab unsurlarına planlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda örgütün planlı saldırılarından sorumlu olduğu ifade edilen Ahmed Eybka Alim'in (Daqare) ve ekibinden 6 terörist ile bomba sorumlusunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Operasyonun terör örgütünün saldırı planlama kapasitesine ağır darbe vurduğuna dikkati çekilen açıklamada, örgütün hareket kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflatıldığı kaydedildi.