Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a ağır darbe: Kritik isim operasyonla etkisiz hale getirildi
Somali istihbaratı, Orta Şabele bölgesinde düzenlenen operasyonda Eş-Şebab’ın saldırılarından sorumlu olduğu belirtilen Ahmed Eybka Alim ile beraber 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yetkililer, operasyonun terör örgütünün saldırı planlama kapasitesine ağır darbe vurduğunu belirtti.
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı'ndan (NISA) yapılan yazılı açıklamada, Orta Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab unsurlarına planlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda örgütün planlı saldırılarından sorumlu olduğu ifade edilen Ahmed Eybka Alim'in (Daqare) ve ekibinden 6 terörist ile bomba sorumlusunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Operasyonun terör örgütünün saldırı planlama kapasitesine ağır darbe vurduğuna dikkati çekilen açıklamada, örgütün hareket kabiliyetinin önemli ölçüde zayıflatıldığı kaydedildi.
2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.
Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022 yılından bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde Eş-Şebab'a karşı geniş çaplı operasyonlarını sürdürüyor.