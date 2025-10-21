Somali’de teröre darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

NISA'dan yapılan açıklamaya göre operasyon, örgüt üyelerinin sığınak olarak kullandığı bölgelere yönelik planlı bir baskın şeklinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, operasyonun üç aşamada tamamlandığı belirtilerek, ilk aşamada örgüt mensuplarının toplandığı bir çadırın hedef alındığı ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci aşamada 4 teröristin daha öldürüldüğü ve son aşamada ise örgüte ait bir savaş aracının imha edildiği ifade edildi.

EŞ-ŞEBAB YENİDEN YAPILANMA HAZIRLIĞINDAYDI

NISA'nın açıklamasında, operasyonun örgüt unsurlarının bölgedeki hareketliliğinin tespit edilmesinin ardından başlatıldığı ifade edildi.

İstihbarat raporlarına göre Eş-Şebab üyeleri, Kuukaayle çevresinde yeniden yapılanma ve saldırı hazırlığı içindeydi.