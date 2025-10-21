Somali’de teröre darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), uluslararası ortaklarının desteğiyle terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Hiraan bölgesine bağlı Maxaas ilçesi kırsalındaki Kuukaayle yerleşiminde gerçekleştirilen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
NISA'dan yapılan açıklamaya göre operasyon, örgüt üyelerinin sığınak olarak kullandığı bölgelere yönelik planlı bir baskın şeklinde gerçekleştirildi.
Açıklamada, operasyonun üç aşamada tamamlandığı belirtilerek, ilk aşamada örgüt mensuplarının toplandığı bir çadırın hedef alındığı ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, ikinci aşamada 4 teröristin daha öldürüldüğü ve son aşamada ise örgüte ait bir savaş aracının imha edildiği ifade edildi.
EŞ-ŞEBAB YENİDEN YAPILANMA HAZIRLIĞINDAYDI
NISA'nın açıklamasında, operasyonun örgüt unsurlarının bölgedeki hareketliliğinin tespit edilmesinin ardından başlatıldığı ifade edildi.
İstihbarat raporlarına göre Eş-Şebab üyeleri, Kuukaayle çevresinde yeniden yapılanma ve saldırı hazırlığı içindeydi.
"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"
Operasyonun başarıyla tamamlandığını vurgulayan Somali güvenlik yetkilileri, ülke genelinde Eş-Şebab bağlantılı terör unsurlarına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
NISA ayrıca halka çağrıda bulunarak, güvenlik güçlerine destek olunması ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi gerektiğini hatırlattı.