Somali’deki saldırıda Türk yardım görevlisi öldü

Somali'de yol kenarına döşenen bombanın insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırada infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti. Başkent Mogadişu'da yardım çalışmaları yürüten Safa Vakfı temsilcisi Rıdvan Yılmaz, "Mülteci kampında yardım çalışması yürütüyorduk. Diğer aracımız gelirken patlama yaşandı" dedi. Patlamanın, Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında yaşandığı bildirildi. Terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırıda, derneğin Somali temsilcisi Abdurrahim Yörük ile bir Somali vatandaşı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.