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Giriş Tarihi: 24.3.2022 10:16

Somali'deki terör saldırılarının bilançosu açıklandı

AA
Somali’deki terör saldırılarının bilançosu açıklandı

Somali Ulusal Televizyonu, dün duyurduğu haberde BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ofislerinin de yer aldığı Halane yerleşkesinin girişlerinden birine saldırı yapıldığını açıklamıştı. Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 15 kişinin hayatını yitirdiği belirlendi.

Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis memuru Abdullahi Ahmed, AA muhabirine, Beledweyne bölgesindeki dünkü bombalı saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Ahmed, Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekilinin de olduğu bilgisini paylaşan Ahmed, patlamada yaralananların da olduğunu kaydetti.

Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, saldırıları kınadı.

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Somali'deki terör saldırılarının bilançosu açıklandı
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