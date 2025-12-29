Somali’den Somaliland halkına çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın

Siyonist İsrail'in Somali'nin bir parçası olan Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanımasına dünyadan tepkiler sürüyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somaliland halkına "yabancıları topraklarınıza sokmayın" çağrısı yaptı. Mahmud, Mecliste yaptığı konuşmada, Somaliland halkına hitaben, "Kuzeydeki kardeşlerim, bugün düşmanın topraklarınıza yerleşmemesi için her türlü güce ve imkana sahipsiniz. Ancak yarın düşman topraklarınıza yerleştiğinde, bu fırsatlara ve güce sahip olmayabilirsiniz" diye konuştu. Somali, Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasını görüşmek üzere bugün acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.