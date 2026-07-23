Somali’den terör örgütü Eş-Şebab’a ağır darbe: 18 militan öldürüldü

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali Ulusal Ordusunun (SNA) uluslararası ortakların desteğiyle Hiraan bölgesine bağlı Tedan yerleşimi yakınlarında terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Bulalay bölgesine yaklaşık 17 kilometre mesafede gerçekleştirilen operasyonda 18 Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiği, 21 militanın ise yaralandığı kaydedildi.

Operasyonda, örgütün kullandığı bir savaş aracının imha edildiği ve bölgedeki tesisler ile mevzilerin kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, Somali Ordusunun profesyonelliği ve operasyonel kabiliyetini takdir ederek, uluslararası ortakların terörle mücadelede sağladığı destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, Eş-Şebab unsurlarına yönelik takip operasyonlarının sürdüğü belirtilerek, ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlamak amacıyla terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.