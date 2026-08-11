Somali’ye Ankara mezunu meclis başkanı
Somali Parlamentosu Halk Meclisi'nde yapılan seçimde, Türkiye'de eğitim gören ve halen Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı olan Abdülkadir Muhammed Nur, başkan seçildi. Seçimde 171 milletvekili oy kullandı. Nur, Somali siyasetinde cumhurbaşkanlığı makamından sonra en yüksek makam olarak kabul edilen Meclis Başkanlığı seçiminde, oyların 142'sini aldı. 1985'te Baidoa kentinde dünyaya gelen ve Türkiye'de görev aldığı sırada Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim alan Nur, 2016'da buradan mezun oldu.