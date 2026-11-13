‘Somali’ye asker gönderilmeyecek’

‘Somali’ye asker gönderilmeyecek’
Semih KARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda bulunan TCG Savarona'da düzenlendi. TCG Savarona'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Emine Erdoğan'ın destekleriyle donanmaya kazandırıldığını, Savarona'nın Deniz Kuvvetleri'nin tanıtılması ile yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması amacıyla kullanıldığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada "Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#EMİNE ERDOĞAN #DENİZ KUVVETLERİ #MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI #SOMALİ

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